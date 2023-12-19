إيران تعلن إنشاء وحدة متطوعين لتنفيذ عمليات بالخليج بسفن مسلحة

مصراوي

قالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري يؤكد إنشاء وحدة بحارة متطوعين لتنفيذ عمليات بالخليج بسفن مسلحة بصواريخ.

وكانت صحيفة "الجارديان" البريطانية قالت ، أمس الأول الأحد، إن واشنطن ستعلن إطلاق قوة بحرية موسعة تضم دولا عربية لمكافحة هجمات الحوثيين على سفن بالبحر الأحمر.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن سيعلن عن القوة البحرية الموسعة خلال زيارته للشرق الأوسط.

وأوضحت الجارديان أن الولايات المتحدة كانت تسعى إلى إقناع الصين بالانضمام إلى قوة الحماية البحرية الموسعة.

سبق وأن أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، تفعيل فرقة العمل 153 المعنية بأمن البحر الأحمر، قائلة إن تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر عالمية وتشكل تحديا دوليا.