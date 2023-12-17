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BBC

البابا فرنسيس يأسف لمقتل امرأتين من الرعية الكاثوليكية في غزة

03:11 م الأحد 17 ديسمبر 2023

البابا فرنسيس

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الفاتيكان - (ا ف ب)

أسف البابا فرنسيس الأحد لمقتل امرأتين من الرعية الكاثوليكية السبت في قطاع غزة، حيث يستهدف "مدنيون عزّل" بقصف وإطلاق نار.

وقال البابا إثر صلاة التبشير الملائكي في الفاتيكان "ما زلت أتلقى من غزة أنباء مؤلمة وبالغة الخطورة. يتم استهداف مدنيين عزّل بقصف وإطلاق نار. قتلت أم وابنتها وأصيب أشخاص آخرون برصاص قناصين".

وكانت البطريركية اللاتينية في القدس أوضحت أن "امرأتين، ناهدة وابنتها سمر، رميا بالرصاص أثناء ذهابهما إلى دير الراهبات".

هذا المحتوى من

AFP
البابا فرنسيس الفاتيكان الرعية الكاثوليكية غزة

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