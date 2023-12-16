الصحة الفلسطينية: أكثر من 19 ألف شهيد في غزة والضفة الغربية

مصراوي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 19088، والجرحى إلى نحو 54450، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ووفق بيانات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية، قالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي، إن نحو 18800 استشهدوا في قطاع غزة، 70% منهم من النساء والأطفال، فيما أصيب أكثر من 51 ألف شخص، مع وجود عدد كبير في عداد المفقودين.

وأشارت إلى أن من بين الشهداء 300 من العاملين في القطاع الصحي و86 صحفياً و35 من طواقم الدفاع المدني و135 موظفاً في الأونروا.

وفي الضفة الغربية بما فيها القدس، قالت وزارة الصحة، إن 288 مواطنا استشهدوا وأصيب 3450، من بينهم ما لا يقل عن 535 طفلا، كما أصيب 84 فلسطينياً آخرين على يد مستوطنين.