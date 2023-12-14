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BBC

بوتين: كارثة غزة لا تُقارن بأوكرانيا

03:30 م الخميس 14 ديسمبر 2023

فلاديمير بوتين

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موسكو - (ا ف ب)

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس الوضع في قطاع غزة بـ"كارثة" تتكشف على نطاق لا يمكن مقارنته بالنزاع في أوكرانيا.

وجاءت تصريحات بوتين الذي حافظت حكومته على علاقاتها مع حماس وإسرائيل، خلال مؤتمر صحافي في موسكو مع اقتراب تدخله العسكري الشامل ضد كييف من إنهاء عامه الثاني.

وقال "الجميع هنا وفي أنحاء العالم يمكن أن يروا وينظروا إلى العملية العسكرية الخاصة وإلى ما يحدث في غزة ويشعروا بالفرق" مستخدما تسمية الكرملين للحرب في أوكرانيا.

وأضاف "لكن لا يوجد شيء مثل هذا في أوكرانيا".

هذا المحتوى من

AFP
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