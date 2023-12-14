صحة غزة: الاحتلال يمنع الماء والطعام عن الجرحى في مستشفى كمال عدوان

(مصراوي)

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، اليوم الخميس، استشهاد 2 من الجرحى في مستشفى كمال عدوان، بعد منع قوات الاحتلال الإسرائيلي الطواقم الطبية في مستشفى كمال عدوان من تقديم الرعاية الطبية لعدد من الجرحى.

ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي الماء والطعام عن الجرحى والأطفال في مستشفى كمال عدوان، بعد إجبارها الأطقم الطبية على تجميعهم في الطابق الثاني من المستشفى، وذلك حسبما أفاد القدرة.

وحذر القدرة، من مواجهة 12 طفلًا في العناية المركز بالمستشفى خطر الموت بعد رفض قوات الاحتلال إدخال الحليب لهم.

وندد القدرة، باستمرار قوات الاحتلال في احتجاز 70 شخصًا من الأطقم الطبية في مستشفى كمال عدوان بينهم مدير المستشفى نفسه.

وصرح القدرة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ستنقل الجرحى والمرضى المتواجدين في مستشفى كمال عدوان إلى مجمع الشفاء الطبي الذي سبق واقتحمه الاحتلال ولا يتوافر فيه أي مقومات علاجية.

واقتحمت قوات الاحتلال مستشفى كمال عدوان الثلاثاء الماضي بعد محاصرتها لأيام وإطلاق النار على كل من يدخل ويخرج منها.

