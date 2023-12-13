جيش الاحتلال: نقاتل كتيبة الشجاعية والليلة الماضية تلقينا ضربة مؤلمة

مصراوي

قال قائد لواء جولاني بجيش الاحتلال الإسرائيلي، إنهم يقاتلون كتيبة الشجاعية على مدار الأسبوع والنصف الماضي، مشيرًا إلى أنّهم الليلة الماضية تلقوا ضربة مؤلمة.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، إنه منذ أكثر من شهرين تقاتل قواتنا في مناطق متعددة في أكثر مكان إرهابي في العالم.

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت: "واجبنا هو المضي في هذا الطريق الصعب وهو تدمير حماس واستعادة المختطفين، هذه حرب إرادة وحرب تختبر صبرنا وسننتصر فيها، كما أن الكتيبة 13 في لواء جولاني فقدت الكثير من مقاتليها في السابع من أكتوبر".

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي: "الكتيبة 13 في لواء جولاني فقدت الكثير من مقاتليها في السابع من أكتوبر، و نثمن دعم الإدارة الأمريكية لإسرائيل سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا، وواجبنا أن نكمل المهمة الكبيرة والقضاء على حماس وإعادة المخطوفين".

وادعى وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي: "نحقق إنجازات كبيرة ومقاتلونا في طريقهم لتحقيق النصر، وهناك أثمان لهذه الحرب ولكننا سننتصر، وواجبنا هو المضي في هذا الطريق الصعب وهو تدمير حماس واستعادة المختطفين، و هذه حرب إرادة وحرب تختبر صبرنا وسننتصر فيها، ونحن نضرب في غزة بكل قوة وثبات لكن هناك ثمن ندفعه ونحن أمام عدو عنيد".

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