هنية: هذه المعركة البطولية الدائرة في غزة تقترب من نهايتها

مصراوي

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن الشعب الفلسطيني ومقاومته يقدمون صورة مشرقة بالنضال والصمود الأسطوري، مشيرًا إلى أنّ المعركة البطولية الدائرة حاليا في غزة، تقترب من نهايتها.

وتابع هنية خلال كلمة له الأربعاء: "وجهت معركة طوفان الأقصى ضربة مدوية للاحتلال هزت كيانه وقيادته العسكرية والسياسية، كما أنّ الصمود الأسطوري والمقاومة أنشآ تفاعلات لها ما بعدها وباتت تحالفات العدو على المحك".

وأشار هنية: "حركة حماس كرست كل ما لديها من إمكانيات لتحقيق أهدافنا الوطنية، كما أن المقاومة الفلسطينية توقع خسائر فادحة في صفوف العدو بمناطق مختلفة في غزة، و تحالفات العدو باتت على المحك، و نبذل جهودا مع المؤسسات الدولية من أجل التخفيف من معاناة شعبنا، إضافة إلى أنّ الشعب الفلسطيني في أي مكان هو هدف للاحتلال".

وأكد هنية:" لا يزال شعبنا ومقاومتنا يقدمون صورة مشرقة بالنضال والصمود الأسطوري، و معركة طوفان الأقصى ضربة مدوية للاحتلال هزت كيانه وقيادته العسكرية والسياسية، كما أنّ بطولات كتائب القسام والمقاومة تتجلى وتوقع في العدو خسائر فادحة وآخرها كان في الشجاعية وجباليا، إضافة إلى أن كل معاناة ستبقى محفورة في ذاكرتنا ولا يمكن نسيانها أو التسامح مع مرتكبيها".

وأشار هنية: "نبذل مع الجميع بما في ذلك المؤسسات الدولية جهودا مكثفة للإسراع في إغاثة شعبنا، و ندعو شعوب أمتنا العربية والإسلامية لتوسيع مساحة فعلها بما يتناسب مع حجم العدوان، و نثمن الحراك الشعبي والدولي نصرة لفلسطين وشعبها في مختلف مدن وعواصم العالم، و نقدر مواقف الأمين العام للأمم المتحدة ونثمن رسالته لمجلس الأمن، و نرحب بالقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي ينص على وقف إطلاق النار بأغلبية ساحقة".

وتابع هنية: "نحن على يقين أن العدوان الغاشم سوف ينتهي وستبقى المقاومة حارسا أمينا، ونحن منفتحون على نقاش أية أفكار أو مبادرات يمكن أن تفضي إلى وقف العدوان، وأي رهان على ترتيبات في غزة دون حماس وفصائل المقاومة هي وهم وسراب، و نؤكد أننا صامدون ومقاومتنا مقتدرة وشعبنا ثابت ومجاهد والاحتلال إلى زوال".

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