الجيش الإسرائيلي: معارك قوية مع المقاومة مستمرة في الشجاعية

(مصراوي)

صرح جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن معارك مقاتلي لواء الجولاني مع المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة "قوية للغاية".

وتدور اشتباكات عنيفة منذ صباح اليوم في منطقة الشجاعية شمال القطاع، مع إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل 8 من جنوده هناك في كمين نصبته كتائب القسام.

وأشار بيان الجيش أن من بين القتلى الـ8 ضباط إسرائيليين استهدفتهم القسام في الشجاعية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن مصادر في الجيش الإسرائيلي لم تذكر اسمهم أنه من المستحيل تدمير كتيبة الشجاعية التابعة لحماس بغارات جوية.

وقالت المصادر العسكرية وفق الصحيفة العبرية، إن المعارك في منطقة الشجاعية دامية للغاية.

وارتفع عدد القتلى الإسرائيليين صباح اليوم إلى 10 جنود مع مقتل جندي وضابط إسرائيلي في محور آخر صباح اليوم، ما دفع وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش، للقول إن إسرائيل تعيش صباحًا عصيبًا.