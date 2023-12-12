نتنياهو: غزة ستكون تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي بعد الحرب

(مصراوي)

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، أن قطاع غزة سيكون تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية بعد انتهاء الحرب.

وأفاد نتنياهو، أن إسرائيل ستنشئ في قطاع غزة إدارة مدنية بعد الحرب، مضيفًا أنه سيتم إعادة تأهيل القطاع بقيادة السلطة الفلسطينية.

وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي في وقت سابق، أن إسرائيل أخبرت الإدارة الأمريكية بتصورها لمستقبل قطاع غزة في فترة ما بعد الحرب.

ويأتي هذا بعد ضغط أمريكي على تل أبيب من أجل الإفصاح عن تصورها لمستقبل القطاع بعد فترة طويلة لم تجب فيها إسرائيل عن تصورها لمستقبل غزة.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أخبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بداية الحرب أن السلطة الفلسطينية على استعداد لإدارة قطاع غزة بعد الحرب حال تم عزل حماس.