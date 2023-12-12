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BBC

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 50 فلسطينيًا من الضفة الغربية

11:21 ص الثلاثاء 12 ديسمبر 2023

قوات الاحتلال الإسرائيلية

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رام الله - (د ب أ )

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 50 مواطنًا فلسطينيًا من مختلف محافظات الضفة الغربية، بينهم سيدتان.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم أن الاعتقالات شملت 22 شخصًا من رام الله، و12 شخص من بيت لحم، و6 أشخاص من الخليل، و6 من جنين، و4 من نابلس وطوباس .

وكانت الوكالة أشارت في وقت سابق إلى أن "حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية بعد السابع من أكتوبر الماضي بلغت أكثر من 3640، وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن".

قوات الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية اعتقال فلسطنيين طوفان الأقصى

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