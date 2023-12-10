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حزب الله يطلق 15 صاروخًا تجاه إسرائيل

05:04 م الأحد 10 ديسمبر 2023

حزب الله يطلق 15 صاروخًا تجاه إسرائيل أرشيفية

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(مصراوي)

أطلق حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، 15 صاروخًا من جنوب لبنان تجاه المستوطنات الإسرائيلية في الجليل الغربي.

كما استهدف حزب الله، موقع بركة ريشا بصواريخ بركان، وذلك حسبما ذكر الحزب الذي أكد حدوث إصابات مباشرة في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف حزب الله، أنه استهدف تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في قلعة هونين بالأسلحة المناسبة، مشيرًا إلى تحقيق إصابات مباشرة في صفوف الاحتلال.

وأفاد حزب الله، أنه استهدف نقطة بموقع العباد التي تحصن فيها جنود الجيش الإسرائيلي، مضيفًا أنه أوقع قتلى وإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي.

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