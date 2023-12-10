كوريا الشمالية تدين استخدام واشنطن للفيتو ضد قرار أممي لوقف إطلاق النار في غزة

سول - (د ب أ)



أدانت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بسبب استخدامها حق النقض "الفيتو"، ضد قرار للأمم المتحدة، يطالب بوقف فوري إنساني لإطلاق النار، في الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس

ووجه كيم سون-جيونج، نائب وزير خارجية كوريا الشمالية لشؤون المنظمات الدولية الانتقاد، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الأحد.

وتابع كيم أن رغبة المجتمع الدولي لتحقيق السلام والاستقرار، في الشرق الأوسط، تم دهسها بقسوة مرة أخرى بسبب تعسف وطغيان أحد الأعضاء الدائمين المتعجرفين في مجلس الأمن الدولي.

كان مجلس الأمن الدولي عقد أمس الأول الجمعة اجتماعا حول الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية، استجابة للخطاب الذي أرسله الأمين العام للمجلس مستخدما فيه المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.

وكان مشروع القرار يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، ويكرر مطالبته لجميع الأطراف بأن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وخاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين. ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية.