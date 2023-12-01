جيش الاحتلال: السنوار اختار انتهاك الاتفاق وهو من يتحمل المسؤولية

مصراوي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هغاري، إن إسرائيل لن تستكين قبل إعادة جميع المخطوفين.

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "قصفنا منذ صباح اليوم 200 هدف في قطاع غزة برا وبحرا وجوا، و السنوار اختار انتهاك الاتفاق وهو من يتحمل المسؤولية".

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "استغلينا فترة التهدئة لزيادة جاهزيتنا بهدف مواصلة القتال، وبناء على معلومات استخبارية أبلغنا عائلات 4 أشخاص بأنهم قد قتلوا".

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "ما يفعله الحوثيون يشغل بال جميع الدول في المنطقة ومنها دول عربية، وننسق مع الولايات المتحدة ودول أخرى في المنطقة بشأن ممارسات الحوثيين".

وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال والشاباك، في بيان، العثور على جثة الأسير الإسرائيلي أوفير سرفاتي في قطاع غزة.