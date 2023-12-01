قطر: استمرار القصف على غزة يعقد جهود الوساطة وتفاقم الكارثة الإنسانية

مصراوي



اجتمع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري مع وزير الخارجية البريطاني لاستعراض تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.



وقالت الخارجية القطرية، أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ناقش مع نظيره البريطاني سبل خفض التصعيد ووقف إطلاق النار بغزة، مؤكدا التزام قطر مع شركائها باستمرار الجهود للعودة إلى التهدئة.

وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، أن استمرار القصف على غزة يعقد جهود الوساطة وتفاقم الكارثة الإنسانية، مؤكدا على ضرورة فتح ممرات إنسانية لوصول المساعدات للفلسطينيين العالقين تحت القصف.



كان عضو المكتب السياسي لحركة حماس أسامة حمدان، قال إنه كان هناك فرصة لاستمرار التهدئة ولكن الاحتلال هو الذي عطلها.



وأضاف عضو المكتب السياسي للحركة، أن الاحتلال عطل تجديد التهدئة بعد حصوله على ضوء أخضر أمريكي، موضحا أننا أبلغنا الوسطاء استعدادنا لتجديد التهدئة والكرة الآن في الملعب الأمريكي.



وتابع حمدان، أن الاحتلال مارس الكذب وأرادنا أن نطلق سراح مجندين على اعتبار أنهما من المدنيين وذلك في خلاف لبنود اتفاق التهدئة، مشيرا إلى أن الاحتلال أحبط جهود تجديد التهدئة لأنه اكتشف أن مسار التهدئة يدمر روايته ويعزز مصداقية المقاومة.



وأكمل عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن القصف الإسرائيلي لم يفرق بين شمال وجنوب القطاع وعدد الشهداء متقارب بين المنطقتين، مشيرا إلى أن عدد الشهداء متقارب بين مناطق شمال وجنوب غزة على الرغم من دعوة الاحتلال للسكان النزوح نحو الجنوب.