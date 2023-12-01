القسام: قصفنا عسقلان وسديروت وبئر السبع برشقات صاروخية

مصراوي

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية، أنها قصفت عسقلان وسديروت وبئر السبع برشقات صاروخية ردا على استهداف الاحتلال الإسرائيلي المدنيين.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أصيب أحد سكان مدينة سديروت بجروح طفيفة في سقوط صاروخ.

واندلع حريق بسيارة في إحدى بلدات غلاف غزة بعد دفعة صاروخية أطلقت من قطاع غزة.

وانتهت أيام الهدنة في السابعة من صباح اليوم الجمعة، وعاود الاحتلال الإسرائيلي مجازره بحق المدنيين في قطاع غزة، حتى وصل عدد الشهداء إلى أكثر من 37 شهيدًا حتى الآن.