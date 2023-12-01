تمديد هدنة في غزة بنفس الشروط السابقة بجهود مصرية- قطرية

واشنطن-(د ب أ):

اتفقت دولة الاحتلال وحماس على تمديد الهدنة في قطاع غزة ليوم ثامن، وفقا لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤولين مصريين.

وقالت الصحيفة أن المسؤولين المصريين أفادوا بأنه من المرجح أن يشهد اليوم الثامن إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين من قطاع غزة معظمهم من النساء والأطفال.

ولم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي عن تمديد الهدنة من أي من الجانبين، أو من مصر وقطر والولايات المتحدة، الدول الثلاث التي قادت المفاوضات من أجل الهدنة.