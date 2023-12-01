إعلان

BBC

تمديد هدنة في غزة بنفس الشروط السابقة بجهود مصرية- قطرية

05:41 ص الجمعة 01 ديسمبر 2023

الحرب في غزة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

واشنطن-(د ب أ):
اتفقت دولة الاحتلال وحماس على تمديد الهدنة في قطاع غزة ليوم ثامن، وفقا لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤولين مصريين.

وقالت الصحيفة أن المسؤولين المصريين أفادوا بأنه من المرجح أن يشهد اليوم الثامن إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين من قطاع غزة معظمهم من النساء والأطفال.

ولم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي عن تمديد الهدنة من أي من الجانبين، أو من مصر وقطر والولايات المتحدة، الدول الثلاث التي قادت المفاوضات من أجل الهدنة.

الحرب في غزة مديد الهدنة فس الشروط يوم ثامن إسرائيل وحماس

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
انطلاق عملية تصويت المصريين بالصين بالسفارة ببكين
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

إجراءات حكومية عاجلة لضبط أسعار السكر والسلع