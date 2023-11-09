مظاهرات في واشنطن ونيويورك للمطالبة بوقف الحرب على غزة
مصراوي
خرجت مسيرات عدة في بعض الولايات الأمريكية، اليوم الخميس، للمطالبة بوقف الحرب على غزة، في نيويورك والعاصمة واشنطن أمام مقر وزارة الخارجية الأمريكية.
مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في محطة القطار الرئيسية في نيويورك #غزة_تزحف_الى_القدس #غزة_الآن #فلسطين https://t.co/h2rwx0BceM— سميرة عبدالله (@SameeraAbd) November 9, 2023
فيما اجتمع عشرات الطلاب في تظاهرة أمس الأربعاء، داخل مبنى الكونجرس الأمريكي؛ احتجاجا على دعم واشنطن لإسرائيل في حربها على غزة. وكان متظاهرون مشاركون في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، الثلاثاء الماضي، طبعوا بصمات أيديهم باللون الأحمر على بوابة البيت الأبيض، وفقًا لما أوردته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.
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