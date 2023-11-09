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BBC

مظاهرات في واشنطن ونيويورك للمطالبة بوقف الحرب على غزة

11:59 م الخميس 09 نوفمبر 2023

مظاهرات في واشنطن ونيويورك الأمريكيتين للمطالبة بو

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مصراوي
خرجت مسيرات عدة في بعض الولايات الأمريكية، اليوم الخميس، للمطالبة بوقف الحرب على غزة، في نيويورك والعاصمة واشنطن أمام مقر وزارة الخارجية الأمريكية.

فيما اجتمع عشرات الطلاب في تظاهرة أمس الأربعاء، داخل مبنى الكونجرس الأمريكي؛ احتجاجا على دعم واشنطن لإسرائيل في حربها على غزة. وكان متظاهرون مشاركون في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، الثلاثاء الماضي، طبعوا بصمات أيديهم باللون الأحمر على بوابة البيت الأبيض، وفقًا لما أوردته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

مظاهرات واشنطن نيويورك غزة الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى

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