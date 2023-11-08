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رئيس المكتب الأممي للشؤون الإنسانية بفلسطين: الاحتلال يستهدف العاملين بالوكالة

04:31 م الأربعاء 08 نوفمبر 2023

المدنيون في غزة

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كتبت- سلمى سمير:

صرح رئيس المكتب الأممي للشؤون الإنسانية بفلسطين، اليوم الأربعاء، أن الوضع في قطاع غزة صعب، مشيرًا إلى حاجة الوكالة إلى مزيد من العاملين.

وندد رئيس المكتب الأممي للشؤون الإنسانية بفلسطين في تصريحات صحفية، بتعرض فرق الوكالة للاستهداف والقصف الإسرائيلي أثناء تقديمها المساعدات في قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم صرحت مي الكيلة أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف الأطقم الطبية والعاملين في المنظمات الإغاثية، مشيرة إلى استشهاد عشرات الشهداء من العاملين في المنظمات الإغاثية.

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