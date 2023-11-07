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BBC

سياسيون إسرائيليون قلقون من تضائل التعاطف العالمي مع إسرائيل

03:59 م الثلاثاء 07 نوفمبر 2023

إيهود باراك

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كتبت- سلمى سمير:

ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، اليوم الثلاثاء، لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أنه يشعر بالقلق جراء بداية تضائل التعاطف العالمي مع إسرائيل خلال الأيام الأخيرة.

وخلال مقابلة مع شبكة "إم إس إن بي سي" قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، إن الرأي العالمي أصبح ضد إسرائيل في الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى قيامه بجولة إعلامية سياسية في واشنطن ونيويورك لمحاولة تحسين صورة إسرائيل، وذلك حسبما نشر بينيت على حسابه على منصة "إكس".

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، مساء أمس عن مسؤول أمني إسرائيلي، عن قلق داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي من مواجهة رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، ضغوطًا أمريكية للحد من وتيرة عمليات القتال داخل قطاع غزة قبل تحقيق أهدافها المعلن عنها من قبل إسرائيل.

إيهود باراك التعاطف العالمي مع إسرائيل سياسيون إسرائيليون

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