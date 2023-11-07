بلومبرج: الاحتياطات الأجنبية في إسرائيل انخفضت بأكثر من 7 مليارات دولار

كتبت- سلمى سمير:

ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن الاحتياطيات الأجنبية للاحتلال الإسرائيلي انخفضت بأكثر من 7 مليارات دولار الشهر الماضي.

وصرحت أمس الاثنين صحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية، أن الاقتصاد الإسرائيلي يعيش حالة من الكساد بسبب الحرب في قطاع قطاع غزة.

وأفادت الصحيفة الأمريكية نقلًا عن بيانات مالية أن حالة الركود الاقتصادي التي يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي شبيهة بما حدث وقت جائحة كورونا.

وصرحت شركات إسرائيلية للصحيفة الأمريكية، أن مئات الشركات باتت مهددة بالإفلاس جراء عدم إيفاء الحكومة الإسرائيلية بوعودها بتقديم دعم مالي لهم.

وقالت رابطة المصنعين بإسرائيل، إن الحكومة الإسرائيلية تخلت عن شعبها، مشيرة للخسائر الفادحة وصدمات مالية يواجهها كثيرون لم يتم تعويضهم.