جنوب أفريقيا تستدعي جميع دبلوماسييها في إسرائيل

(مصراوي)

أعلنت حكومة جنوب أفريقيا، اليوم الاثنين، عزمها استدعاء جميع دبلوماسييها في إسرائيل لمناقشة قلقها إثر تطور الأوضاع في قطاع غزة.

وقال الوزير في مكتب رئيس جنوب أفريقيا خومبودزو نتشافيني، في مؤتمر صحفي إن حكومة جنوب أفريقيا قررت سحب جميع دبلوماسييها في تل أبيب للتشاور.

وصرحت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور في وقت لاحق، عن قلقها إزاء استمرار استهدف الأطفال والمدنيين الأبرياء في الأراضي الفلسطينية، قائلة "نشعر أن طبيعة الرد من إسرائيل أصبحت عقابًا جماعيًا".

وأضافت ناليدي، "من الضروري أن نشير إلى قلق جنوب أفريقيا بينما نواصل الدعوة إلى وقف شامل للأعمال العدائية".