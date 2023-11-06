الاحتلال يستهدف سطح مستشفى الشفاء (فيديو)

كتبت- سلمى سمير:

نقلت وسائل إعلام، اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت سطح مستشفى الشفاء أكبر مستشفيات قطاع غزة بصاروخ.

وأظهر مقطع فيديو الدمار الذي خلفه القصف الصاروخي في الطابق الخامس مبنى القدس داخل مجمع الشفاء حيث يتواجد النازحون من القصف.

وصرح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هجاري، أمس، أن حركة حماس تتخذ من مجمع الشفاء مقرًا لها، الأمر الذي كذبته حركة حماس اليوم.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي بوابة مجمع الشفاء نهاية الأسبوع الماضي مخلفًا عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحى. هنا