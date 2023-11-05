حماس للاحتلال: رمال غزة ستبتلعكم وستكون لكم مقبرة

مصراوي

قالت حركة حماس، إن "الصور التي ادعى الاحتلال الإسرائيلي، أنها فتحة نفق بالمستشفى الإندونيسي ما هي إلا مخزن وقود للمستشفى والخرائط الهندسية تثبت ذلك.

وتابعت حركة حماس، في بيان لها اليوم الأحد، "مزاعم الاحتلال بوجود نفق في مستشفى حمد كاذبة، وإنما هي غرفة أسفل المستشفى للمضخات ومولدات الكهرباء"

ولفتت إلى أن "ادعاء الناطق باسم جيش العدو بأن حماس تسرق الوقود ليس إلا افتراء محضا، كذبته وكالة الأونروا التي نفت ذلك بشكل قطعي"

ودعت حماس، "الأمين العام للأمم المتحدة لتشكيل لجنة دولية لزيارة المستشفيات للتحقق من مزاعم الاحتلال باستخدامها مواقع للمقاومة"

وأضافت الحركة في بيانها، "نقول للاحتلال بأن رمال غزة ستبتلعكم وستكون لكم ولكل محتلٍ غاصب أمثالكم مقبرة ما دام فينا عرق ينبض"