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BBC

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: سنلاحق الذين ارتكبوا الجرائم ضد الإنسانية وأطفالنا في غزة

09:31 م الجمعة 03 نوفمبر 2023

السفير رياض منصور

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مصراوي

طالب رياض منصور مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، رئيس مجلس الأمن بضرورة تحمل المجلس مسؤوليته وإيقاف الحرب والتهجير القسري.

وأضاف مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: "نشك في أن مجلس الأمن سيقوم بمهمته نظرا للانقسام الحاد داخل صفوفه"، موضحا أنه يجب ممارسة الضغط على الولايات المتحدة التي تصور الأمر على أنه محاربة للإرهاب ودفاع عن النفس.

وتابع منصور: "سنلاحق المجرمين الذين ارتكبوا الجرائم ضد الإنسانية وأطفالنا في غزة والضفة والقدس المحتلة"، مضيفا: أننا نرسل الرسائل لمجلس الأمن للمطالبة بوقف جرائم جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين الإرهابية".

رياض منصور جرائم الحرب أطفال غزة شهداء غزة الاحتلال الإسرائيلي

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