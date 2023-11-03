بلينكن: الولايات المتحدة ما زالت تعتقد أن حل الدولتين هو السبيل الأمثل لتحقيق السلام



مصراوي

جدد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وتوفير ما يلزم للقيام بذلك.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أننا شاهدنا صورا ولقطات أخرى من هجوم حماس جمعتها الحكومة الإسرائيلية"، موضحا أن 35 أمريكيا قتلوا في هجوم حماس يوم السابع من أكتوبر ونعمل على عدم تكرار ذلك مرة أخرى.

وتابع بلينكن أن الولايات المتحدة قامت بالرد على الهجمات التي ينفذها وكلاء إيران وستواصل ذلك، مضيفا أن الشركاء في الشرق الأوسط وخارجه يلعبون دورا حاسما في تجنب التصعيد وهذا سيكون محور التركيز الرئيسي للزيارة.

وأكمل وزير الخارجية قائلا: "رأيت صورا لأطفال فلسطينيين يسحبون من تحت الأنقاض وتساءلت كيف لا يمكننا القيام بشيء لمنع ذلك"، موضحا أن الولايات المتحدة قدمت نصائح لإسرائيل حول كيفية تقليل وفيات المدنيين بينما لا تزال تحقق هدفها في القضاء على حماس.

وأوضح بلينكن: "تحدثت مع نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين حول خطوات ملموسة لتقليل عدد القتلى المدنيين، مضيفا أن حماية المدنيين يجب ألا تكون في غزة فحسب بل في الضفة الغربية أيضا، مشيرا إلى أن المساعدات الإنسانية المقدمة إلى غزة ما زالت غير كافية ونحتاج إلى زيادتها.

وتابع: حددنا آليات لتمكين وصول الوقود إلى المستشفيات في غزة، موضحا أننا نركز على إيجاد أرضية من أجل تحقيق سلام مستدام في المنطقة، وأضاف أن الولايات المتحدة ما زالت تعتقد أن حل الدولتين هو السبيل الأمثل لتحقيق السلام.