الصليب الأحمر: القطاع الصحي في غزة يواجه كارثة وشيكة لم تحدث خلال جولات تصعيد سابقة



مصراوي

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، إن سيارات الإسعاف والمنشآت الطبية يحظون بحماية خاصة من القانون الدولي.

وأضافت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، أن فرقنا موجودة في غزة للعمل على منع انهيار القطاع الصحي هناك، موضحة أننا كنا نتمنى أن يكون لدينا دروع لحماية قوافل الإسعاف.

وتابعت اللجنة الدولية، أن القطاع الصحي في غزة يواجه كارثة وشيكة لم تحدث خلال جولات تصعيد سابقة، موضحة أن أي ترتيبات لعمليات إجلاء جرحى تتم بين طرفي الصراع ونحن دورنا إنساني فقط، مشيرة إلى أن الإمدادات التي دخلت غزة حتى الآن نقطة في بحر ونحتاج لدخول المزيد.