مقتل موظف أممي قرب المستشفى الأوروبي في غزة

(مصراوي)

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل موظف أممي قرب المستشفى الأوروبي في قطاع غزة.

وأفادت الإذاعة العبرية، أن مقتل الموظف جاء خلال إطلاق نار، مشيرة إلى أن مصدر إطلاق النار لا يزال مجهولًا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت صحة قطاع غزة، انقطاع الكهرباء داخل المستشفى الأوروبي بسبب نفاد الوقود ورفض قوات الاحتلال إدخاله منذ أكثر من 7 أيام.