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BBC

مقتل موظف أممي قرب المستشفى الأوروبي في غزة

03:39 م الإثنين 13 مايو 2024

المستشفى الأوروبي في مدينة خان يونس

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(مصراوي)

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل موظف أممي قرب المستشفى الأوروبي في قطاع غزة.

وأفادت الإذاعة العبرية، أن مقتل الموظف جاء خلال إطلاق نار، مشيرة إلى أن مصدر إطلاق النار لا يزال مجهولًا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت صحة قطاع غزة، انقطاع الكهرباء داخل المستشفى الأوروبي بسبب نفاد الوقود ورفض قوات الاحتلال إدخاله منذ أكثر من 7 أيام.

المستشفى الأوروبي غزة مقتل موظف أممي جيش الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى
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