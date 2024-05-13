سوناك: حزب العمال يريد انسحاب بريطانيا من الناتو

(مصراوي)

صرح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الاثنين، أن حزب العمال يريد الانسحاب من حلف شمال الأطلسي "الناتو" محذرًا من عواقب تلك الخطوة في تعريض بريطانيا للخطر.

وقال سوناك، إن حزب العمال لا يمتلك فكرة أو خطة عن آلية حماية حدود بريطانيا وأمنها واقتصادها، مشددًا على أن الحفاظ على أمن بريطانيا يمثل أولوية وهو ما تقوم الحكومة في سبيله بزيادة الإنفاق الدفاعي.

وحذر سوناك من خطورة انسحاب بريطانيا من الناتو، في ظل وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العالم على "حافة تصعيد نووي" حسب تعبيره، قائلًا إن السنوات الخمس المقبلة هي الأخطر في تاريخ بريطانيا.

واتهم سوناك، من أسماها بـ "المتطرفون" باستغلال الصراعات العالمية في سبيل تقسيم بريطانيا، قائلًا إنه اتخذ قرارات صعبة من أجل إعادة بريطانيا إلى الطريق الصحيح.

كما أكد سوناك، على رفضه لادعاءات حزب العمال ومطالبته بتغيير الحكومة البريطانية.

وكان حزب العمال البريطاني المعارض قد طالب بوقف بيع الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، في ظل المخاوف من عملية رفح البرية.