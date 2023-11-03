نصر الله: أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون حصارًا منذ 20 عامًا بغزة ولم يحرك أحد ساكنًا

مصراوي

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، إن أكثر من مليوني إنسان يعيشون منذ 20 عاما في حصار خانق غزة دون أن يحرك أحد ساكنا.

وتابع الأمين العام لحزب الله: "القضية الفلسطينية وكل ما يتعلق بها من ملفات كانت منسية وفي آخر اهتمامات العالم، كما أنّ عملية طوفان الأقصى كان قرارها فلسطينيا مائة بالمائة وتنفيذها فلسطينيا مائة بالمائة".

وأشار نصر الله خلال كلمته: "كان لا بد من حدث قوي يهز العالم ويعيد طرح قضية فلسطين المحتلة وشعبها المحاصر ومقدساتها المهددة كقضية أولى، ولو أردنا أن نبحث عن معركة كاملة الشرعية فلا معركة مثل القتال مع الصهاينة، المعركة مع الصهاينة لا غبار عليها على المستويين الأخلاقي والشرعي".

وتابع الأمين العام لحزب الله اللبناني، خلال كلمة له اليوم الجمعة، أن "معركة طوفان الأقصى أصبحت ممتدة في أكثر من جبهة وأكثر من ساحة".

ووجه نصر الله حديثه لأسر الشهداء في غزة قائلًا، "عزاؤنا لأسر الشهداء في غزة والضفة الغربية وكل مكان ارتقى فيه شهداء في معركة طوفان الأقصى الممتدة في أكثر من ساحة، وكل التحية لشعب غزة الأسطوري على صموده ونضاله".

ولفت الأمين العام لحزب الله اللبناني إلى المخاطر التي تهدد الضفة الغربية في ظل مشاريع الاستيطان الجديدة، الانتهاكات التي يتعرض لها المسجد الأقصى غير مسبوقة في التاريخ الحديث.