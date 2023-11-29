أردوغان: نتنياهو سجل لنفسه لقبا سوف يحفظه التاريخ وهو جزار غزة

كتب- محمود عبدالرحمن:

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن إخواننا في قطاع غزة يتعرضون منذ 7 أكتوبر إلى أكثر الهجمات بشاعة في التاريخ.

وأضاف الرئيس التركي، أن أهل غزة محرومون من الغذاء والماء والعلاج والوقود والكهرباء، موضحا أن قطاع غزة تحول إلى سجن مفتوح يضم أكثر من مليوني شخص يتعرضون إلى تطهير عرقي على مرأى من العالم.

وتابع أردوغان، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سجل لنفسه لقبا سوف يحفظه التاريخ وهو جزار غزة، موضحا أنا سوف نسلك جميع السبل من أجل محاسبة إسرائيل على جرائمها.