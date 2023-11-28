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BBC

"خرق للهدنة".. أبو عبيدة: اشتباك ميداني مع قوات الاحتلال شمال غزة

03:31 م الثلاثاء 28 نوفمبر 2023

الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة

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مصراوي

قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إنه حدث اشتباك ميداني مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، شمالي قطاع غزة.

وتابع أبو عبيدة خلال بيان مقتضب أوردته قنوات القسام على تليجرام، أنه "نتيجة لخرق واضح من قِبل العدو لاتفاق التهدئة شمال قطاع غزة اليوم، حدث احتكاك ميداني وتعامل مجاهدونا مع هذا الخرق".

وأكد الناطق باسم القسام، أن "المقاومة ملتزمة بالهدنة طالما التزم بها العدو وندعو الوسطاء للضغط على الاحتلال للالتزام بكافة بنود الهدنة على الأرض وفي الأجواء".

أبو عبيدة كتائب القسام قوات الاحتلال غزة قوات الاحتلال الإسرائيلي

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