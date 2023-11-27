إعلان

BBC

وزير الخارجية الصيني يترأس اجتماعًا في مجلس الأمن حول الحرب في غزة

01:01 م الإثنين 27 نوفمبر 2023

وزير الخارجية الصيني وانج يي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

بكين - (بي بي سي)

أفادت وزير الخارجية الصينية بأن وزير الخارجية وانج يي سيترأس بعد يومين اجتماعًا لمجلس الأمن حول الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال المتحدث وانج ونبين أنه "في سياق توليها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي هذا الشهر، تعقد الصين اجتماعا رفيع المستوى حول القضية الفلسطينية الإسرائيلية في 29 نوفمبر".

وتؤيد الصين حل الدولتين لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني ودعا الرئيس شي جينبينج إلى عقد "مؤتمر دولي للسلام" لوقف الحرب في قطاع غزة

هذا المحتوى من

BBC
وانج يي وزير الخارجية الصيني مجلس الأمن الحرب في غزة حركة حماس إسرائيل هدنة غزة طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز إلى مستوى تاريخي جديد بمنتصف التعاملات