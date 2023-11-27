وزير الخارجية الصيني يترأس اجتماعًا في مجلس الأمن حول الحرب في غزة

بكين - (بي بي سي)

أفادت وزير الخارجية الصينية بأن وزير الخارجية وانج يي سيترأس بعد يومين اجتماعًا لمجلس الأمن حول الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال المتحدث وانج ونبين أنه "في سياق توليها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي هذا الشهر، تعقد الصين اجتماعا رفيع المستوى حول القضية الفلسطينية الإسرائيلية في 29 نوفمبر".

وتؤيد الصين حل الدولتين لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني ودعا الرئيس شي جينبينج إلى عقد "مؤتمر دولي للسلام" لوقف الحرب في قطاع غزة