الرئيس الإسرائيلي يتهم بعض قادة أوروبا بـ"ازدواجية المعايير"

وكالات:

اتهم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بعض قادة أوروبا بازدواجية المعايير. وقال: "نعرب عن صدمتنا إزاء بعض القادة الأوربيين الذين تعكس تصريحاتهم ازدواجية في المعايير".

وبينما ثمن "هرتسوغ"، وفق ما نقلته عنه "الجزيرة"، المواقف الألمانية والتزامها بأمن إسرائيل، أشار في المقابل إلى رفضه تصريحات الرئيس الأيرلندي اليوم.

وغرّد رئيس الوزراء الإيرلندي، ليو فرادنكار، عبر منصة "إكس" الأحد، قائلًا: "هذا يوم من الفرح والراحة الهائلين لإيميلي هاند وعائلتها، حيث تم العثور على طفلة بريئة فُقدت، ونحن نتنفس الصعداء بعد الاستجابة لصلواتنا".

ودفعت هذه التغريدة وزير خارجية الاحتلال، إيلي كوهين، الأحد، إلى مهاجمة رئيس وزراء إيرلندا، بـ"تغريدة" مضادة. حيث كتب: "السيد رئيس الوزراء، يبدو أنّك فقدت بوصلتك الأخلاقية وتحتاج إلى التحقق من الواقع!".

وأضاف: "لم تكن إيميلي هاند مفقودة، بل تم اختطافها من جانب منظمة إرهابية"، بحسب قوله.

وإيميلي ذات الـ9 سنوات، كانت إحدى الأسرى الإسرائيليات في غزة، وشملتها الدفعة الثانية من عملية التبادل السبت.

وأضاف كوهين: "لقد احتجزت حماس إيميلي وأكثر من 30 طفلًا آخرين كرهائن، وأنت يا رئيس الوزراء تحاول إضفاء الشرعية والتطبيع مع الإرهاب.. العار عليك".

واستدعت وزارة خارجية الاحتلال السفير الإيرلندي لدى "تل أبيب"، من أجل "توبيخه" على تصريح رئيس وزراء إيرلندا.

وينتقد المسؤولون الإيرلنديون دومًا حكومة نتنياهو بسبب عدوان جيشه على أهالي غزة الذي خلف أكثر من 15 ألف شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، فيما عثرت على عشرات الجثث المتحللة في شمال غزة أثناء الهدنة، ما يعني أن العدد يفوق الموثق حتى الآن بكثير.

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