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BBC

عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للضغط على حكومة نتنياهو من أجل الرهائن

04:43 م الأحد 26 نوفمبر 2023

حرب غزة: عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أب

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تل أبيب - (بي بي سي)

تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب، لدعم عائلات الرهائن الإسرائيليين وطالبوا أيضاً بالإفراج عنهم.

وتم تأجيل إطلاق سراح الدفعة الثانية من الرهائن الإسرائيليين من قبل حماس، ولكن تم حل الأزمة بوساطة مصرية قطرية.

ودخلت الهدنة بين حماس وإسرائيل يومها الثالث. سكان في غزة أعربوا لبي بي سي عن مزيج من السعادة والترقب بعد توقف القصف الإسرائيلي على القطاع طيلة نحو 7 أسابيع، كما تقول حنان دغيم التي نزحت من شمال القطاع إلى دير البلح.

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BBC
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