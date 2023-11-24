الاحتلال يقتحم منازل 3 أسيرات مقرر الإفراج عنهن ضمن صفقة الأسرى

مصراوي

نقلت قناة "الجزيرة"، اليوم الجمعة عن مصادر لها أنباء تؤكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منازل 3 أسيرات هن زينة عبده وأماني حشيم ومرح باكير المقرر الإفراج عنهن ضمن صفقة الأسرى الجارية مع حماس.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية، مساء اليوم الجمعة، الإفراج عن 39 من النساء والأطفال المحتجزين في السجون الإسرائيلية تطبيقا لالتزامات اليوم الأول من الاتفاق.

سبق وأن قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، إن الصليب الأحمر الدولي تسلم ٢٤ مدنيًا من الأسرى في قطاع غزة في إطار اتفاق الهدنة.

وأشار إلى أنه تم الإفراج عن عدد من التايلانديين خارج إطار اتفاق الهدنة وهم في طريقهم بصحبة الصليب الأحمر لخارج غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، اليوم الجمعة، عن مصدر أمني إسرائيلي تصريحات تؤكد تسلم 13 من الأسرى الإسرائيليين أفرجت عنهم المقاومة في غزة.