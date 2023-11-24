مسؤول إسرائيلي: الحالة الصحية للأطفال والأمهات المفرج عنهم من غزة جيدة

مصراوي

نقلت القناة ١٢ الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن مسؤول إسرائيلي تأكيده بأن الحالة الصحية للأطفال والأمهات الإسرائيليين المفرج عنهم من غزة جيدة.

سبق وأن قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، إن الصليب الأحمر الدولي تسلم ٢٤ مدنيًا من الأسرى في قطاع غزة في إطار اتفاق الهدنة.

وأشار إلى أنه تم الإفراج عن عدد من التايلانديين خارج إطار اتفاق الهدنة وهم في طريقهم بصحبة الصليب الأحمر لخارج غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، اليوم الجمعة، عن مصدر أمني إسرائيلي تصريحات تؤكد تسلم 13 من الأسرى الإسرائيليين أفرجت عنهم المقاومة في غزة.