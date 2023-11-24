إعلان

BBC

مسؤول إسرائيلي: الحالة الصحية للأطفال والأمهات المفرج عنهم من غزة جيدة

06:36 م الجمعة 24 نوفمبر 2023

الصليب الأحمر الدولي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

نقلت القناة ١٢ الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن مسؤول إسرائيلي تأكيده بأن الحالة الصحية للأطفال والأمهات الإسرائيليين المفرج عنهم من غزة جيدة.

سبق وأن قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، إن الصليب الأحمر الدولي تسلم ٢٤ مدنيًا من الأسرى في قطاع غزة في إطار اتفاق الهدنة.

وأشار إلى أنه تم الإفراج عن عدد من التايلانديين خارج إطار اتفاق الهدنة وهم في طريقهم بصحبة الصليب الأحمر لخارج غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، اليوم الجمعة، عن مصدر أمني إسرائيلي تصريحات تؤكد تسلم 13 من الأسرى الإسرائيليين أفرجت عنهم المقاومة في غزة.

الصليب الأحمر الدولي غزة قطاع غزة الأسرى الهدنة الأسرى الإسرائيليين

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

باتفاق منفصل مع حماس.. إطلاق سراح 12 تايلانديًّا بوساطة مصرية وقطرية