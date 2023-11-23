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BBC

الخارجية الأمريكية: الهدنة ستمنح الفلسطينيين الوقت للانتقال لمواقع أكثر أمانًا

07:31 م الخميس 23 نوفمبر 2023

وزارة الخارجية الأمريكية

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مصراوي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن ترحيبها بالهدنة المؤقتة في غزة، لافتة إلى أن الهدنة ستتيح تقديم مساعدات إضافية لتخفيف معاناة العائلات الفلسطينية البريئة بغزة.

وتابعت الخارجية الأمريكية لقناة الجزيرة، أن الهدنة ستمنح المدنيين الفلسطينيين الوقت للانتقال إلى مواقع أكثر أمنا.

وفيما سبق أعلن ماجد الأنصاري الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية اليوم عن انتهاء الاتصالات للتو مع جميع الأطراف في إطار الوساطة مع الشركاء الإقليميين والدوليين بشأن الهدنة في غزة.

وتناول الأنصاري في مؤتمر صحفى اليوم تفاصيل المحادثات، موضحا أنه تم استلام قوائم المدنيين الذين سيتم الإفراج عنهم من الجانبين "بعد اتصالات مكثفة تم تسليم القائمة الخاصة بالمدنيين الذين سيتم الإفراج عنهم من غزة إلى جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد".

وقال الأنصاري إن الهدنة الانسانية ستبدأ في تمام الساعة السابعة من صباح يوم غد الجمعة "وسيتم تسليم الدفعة الأولى من الأسرى المدنيين في الرابعة من عصر الجمعة وعددهم 13 من النساء والأطفال. وجملة المفرج عنهم من غزة خمسون وسيتم الإفراج عنهم في دفعات على أربعة أيام، اليوم الأول 13 شخصا".

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