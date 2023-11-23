أطباء بلا حدود: إسرائيل تحكم بالإعدام بشكل واضح على الفرق الطبية والجرحى

مصراوي

أعلنت متحدثة باسم أطباء بلا حدود استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي عيادات المنظمة في محيط مستشفى الشفاء.

وأضافت المتحدثة باسم المنظمة: "ننعى اثنين من أطبائنا فقدناهم أثناء أداء عملهما في مستشفى العودة"، موضحة أن إسرائيل تحكم بالإعدام بشكل واضح وصريح على الفرق الطبية والجرحى، مشيرة إلى أن الهدنة في تقديرنا غير كافية إلا إذا أدت إلى وقف كامل وغير مشروط لإطلاق النار.

من جانبه قال مدير عام وزارة الصحة في غزة، إن الأمم المتحدة لا تقوم بأي دور لحماية المستشفيات.

وأضاف مدير عام وزارة الصحة، أن الوزارة قررت وقف التنسيق مع منظمة الصحة العالمية بسبب عجزها عن حماية طواقمنا، موضحا أن كل مستشفيات شمال غزة لا تعمل الآن وتوجد فقط مراكز صحية لتقديم الإسعافات الأولية.

وتابع: الاحتلال يستهدف المستشفى الإندونيسي ولا نستطيع حتى دفن جثث الشهداء المنتشرة بساحات المستشفى، مضيفا أن مستشفيات خان يونس غير قادرة على توفير العلاج اللازم لمرضى غسيل الكلى في قطاع غزة، مطالبا بتوفير المواد الطبية والمحاليل بشكل عاجل بالإضافة إلى أطباء أخصائيين من خارج غزة في كل التخصصات.