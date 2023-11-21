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BBC

نتنياهو: الحكومة الإسرائيلية تواجه قرارا صعبا الليلة لكنه القرار الصحيح

10:18 م الثلاثاء 21 نوفمبر 2023

نتنياهو

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مصراوي

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه سيتم إطلاق سراح الرهائن على مراحل، مؤكدا على أن الرئيس الأمريكي ساعد في تحسين الاتفاق ليشمل المزيد من الرهائن.

وتابع نتنياهو خلال كلمة له الثلاثاء: "الحكومة الإسرائيلية تواجه قرارا صعبا الليلة، لكنه القرار الصحيح، كما أنّ القيادات الأمنية تدعم القرار بالكامل، وتقول إن الاتفاق سيسمح للجيش بالاستعداد لمواصلة القتال".

وأضاف نتنياهو: "الحرب مستمرة وستستمر حتى نحقق جميع أهدافنا، وسنواصل الحرب حتى نحقق كل الأهداف ونقضي على حماس ونعيد المختطفين، فاستعادة الرهائن مهمة مقدسة وأنا ملتزم بذلك".

بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية الرئيس الأمريكي

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