البنتاجون: نوفر مساعدات عسكرية لجيش الاحتلال من مخزوننا داخل إسرائيل وأماكن أخرى

مصراوي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الثلاثاء، مواصلتها تزويد جيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف المدفعية من عيار ١٥٥ ملم وصواريخ موجهة دقيقة وأنظمة دفاع جوي.

وأوضح البنتاجون أنه يوفر مساعدات عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي من مخزوناتها داخل إسرائيل وأماكن أخرى.

وقال القيادي في حركة حماس غازي حمد في تصريحات تلفزيونية لقناة " الجزيرة"، اليوم الثلاثاء، إن مقاتلي المقاومة يقاتلون الولايات المتحدة الأمريكية وليس جيش الاحتلال الإسرائيلي وحده، مشددا على عدم ثقتهم في الإدارة الأمريكية.