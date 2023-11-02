أمريكا تطلب المساعدة من الدول العربية لتخطيط حكم غزة بعد الحرب

مصراوي

أفادت صحيفة وول ستريت، اليوم، بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ونوابه يتحدثون مع نظرائهم في الدول العربية حول خطط حكم غزة، وذلك بعد أن ينتهي جيش الاحتلال الإسرائيلي من عملياته العسكرية الرئيسية هناك.

وبحسب الصحيفة، قال المسؤولون المشاركون في جلسات "العصف الذهني"، إنه من السابق لأوانه مناقشة التفاصيل، ولا يرى المحللون الخارجيون مخططًا محددًا لإدارة غزة على النحو الممكن في الوقت الحالي، لكن من المتوقع أن يتم طرح هذه القضية خلال زيارة بلينكن المقبلة إلى المنطقة.

جاء هذا في ظل متابعة قوات الاحتلال الإسرائيلي، توغلها البري داخل قطاع غزة للقضاء على المقاومة الفلسطينية.

ويعلن جيش الاحتلال رويدًا رويدًا، عن قتلاه خلال عمليات التوغل البري في قطاع غزة جرّاء اشتباكات مع المقاومة في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وتتكتم قوات الاحتلال الإسرائيلي، على خسائرها الحقيقة داخل قطاع غزة خاصة منذ الهجوم البري في الـ 27 من أكتوبر الماضي والذي شن فيه هجومًا بريًا وبحريًا وجويًا على قطاع غزة تزامنًا مع قطع شبكة الاتصالات والإنترنت عن غزة.