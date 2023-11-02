هيئة البث الإسرائيلية: هناك مفاوضات مع واشنطن بشأن هدنة إنسانية في غزة

مصراوي

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي، أن "هناك مناقشات مع واشنطن بشأن هدن إنسانية محددة في قطاع غزة لإطلاق سراح الأسرى"

وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "حققنا نجاحات مبهرة للغاية ونحرز تقدما ولا شيء سيوقفنا"

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الخميس، "هناك خسائر في صفوف قواتنا للأسف ولكننا مصممون على تحقيق أهداف الحرب، سنواصل هذه الحرب حتى تحقيق الانتصار"

ولفت إلى أن للحرب كلفة اقتصادية وأشيد بجهود وزارة المالية بهذا الشأن، سنهزم العدو في الميدان وسننتصر في الحرب الاقتصادية.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل ضابط كبير من قواته خلال الاشتباكات الدائرة شمال قطاع غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية بعض التفاصيل عن الضابط والذي يعمل برتبة مقدم ويشغل منصب قائد الكتيبة 53 في اللواء 188 خلال المعارك المستعرة شمال غزة.

وتستمر عمليات التوغل البري الإسرائيلي في قطاع غزة من أجل القضاء على حركة المقاومة الفلسطينية حماس، ويأتي هذا في الوقت الذي زعمت فيه مصادر من جيش الاحتلال عن فصل مدينة غزة وشمالها عن باقي القطاع.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في الإفصاح رويدًا رويدًا عن قتلاه خلال عمليات التوغل البري في قطاع غزة، مع إعلانه صباح أمس مقتل 7 من جنوده ثم 9 ثم 13 ثم 16 في نهاية اليوم، خلال اشتباكات مع كتائب القسام في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في التكتم على طبيعة خسائره ومعاركه داخل قطاع غزة خاصة منذ الهجوم البري في الـ 27 من أكتوبر الماضي والذي شن فيه هجومًا بريًا وبحريًا وجويًا على قطاع غزة تزامنًا مع قطع شبكة الاتصالات والإنترنت عن غزة.