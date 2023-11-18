تركيا: حماس حركة تحرر وعندما ينتهي الاحتلال ستكون منظمة كباقي المؤسسات الفلسطينية

مصراوي

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة"، إنه تحدث مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بصراحة، وطالب بوقف دائم لإطلاق النار، كما عبّر عن رفضه سياسة التهجير.

وأكد فيدان أن أنقرة لا تتفق مع واشنطن في دعمها المطلق لإسرائيل ورفضها وقفا دائما لإطلاق النار، معربا عن رفضه الحديث عن وضع غزة ما بعد الحرب قبل وقف إطلاق النار.

وشدد وزير الخارجية التركي على أنه في حال استمر الدعم الأمريكي لإسرائيل مع تواصل القتل والقصف فإن ذلك سيخلق أزمة عالمية.

وأوضح أن الإسرائيليين يقصفون المستشفيات والمدارس ويهجّرون وهدفهم ألا تبقى حياة في غزة، مشيرا إلى أن حماس حركة تحرر وعندما ينتهي الاحتلال ستكون منظمة مثل باقي المنظمات الفلسطينية.

ولفت فيدان إلى أنه كانت هناك أجواء من التطبيع في المنطقة قبل الحرب ولا يمكن أن تستمر، مؤكدا أن قطر تحركت بشكل متميز منذ بداية الأزمة وتواصلت مع جميع الأطراف لإيجاد مخرج للأزمة.