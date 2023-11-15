إذاعة الجيش الإسرائيلي: إسرائيل طلبت الإفراج عن 50 رهينة مقابل إتمام صفقة

كتبت- سلمى سمير:

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، نقلًا عن مصادر مطلعة، إن الاحتلال طلب الإفراج عن أكثر من 50 رهينة في غزة لإتمام صفقة بشأن الأوضاع في قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أبدت استعدادًا الاثنين الماضي، للإفراج عن 70 من الأسرى المحتجزين مقابل عقد إنسانية لمدة 5 أيام.

وفي وقت سابق اليوم قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إنه لن يكون هناك تهدئة في غزة حتى القضاء على حماس وإعادة الأسرى المحتجزين، وذلك حسبما ذكرت "هيئة البث الإسرائيلية".

وأبلغ جالانت رسالته تلك إلى المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط بريت مكجورك، لبحث تطورات قضية الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.



وأكد عضو حكومة الطوارئ الإسرائيلية بيني جانتس، على حديث جالانت بقوله اليوم إنه لن يكون هناك أي تهدئة في الوضع الحالي في قطاع غزة حتى يحقق جيش الاحتلال الإسرائيلي أهدافه وعلى رأسها إعادة الأسرى المحتجزين في غزة.

وتحدث جانتس، على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة من أجل الوصول إلى قيادات حركة حماس، مشيرًا إلى أن عمليات الجيش في غزة لن تقتصر على شمال القطاع فقط، مع خطط لمهاجمة الجنوب أيضًا للوصول إلى قيادات حماس.