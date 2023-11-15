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BBC

الصحة العالمية: فقدنا الاتصال مع الطاقم الطبي في مستشفى الشفاء

03:47 م الأربعاء 15 نوفمبر 2023

منظمة الصحة العالمية

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غزة - (بي بي سي)

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن المنظمة فقدت الاتصال بالطواقم الصحية في مستشفى الشفاء في غزة، بعد أن داهمت القوات الإسرائيلية المبنى.

وكتب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس": التوغل العسكري في مستشفى الشفاء مثير للقلق جداً".

وأضاف: "لقد فقدنا الاتصال مرة أخرى بالعاملين في المستشفى، ونحن قلقون للغاية على سلامتهم وسلامة مرضاهم".

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BBC
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