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BBC

إذاعة جيش الاحتلال: لم ترد أي معلومات عن وجود أسرى داخل مستشفى الشفاء

02:06 م الأربعاء 15 نوفمبر 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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كتبت- سلمى سمير:

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه لم ترد أي معلومات عن وجود أسرى بمستشفى الشفاء في قطاع غزة.

وأضافت الهيئة، أن عملية التمشيط متواصلة، مشيرة إلى أنه لم تقع أي إصابات في صفوف قوات الاحتلال خلال عملية اقتحام مجمع الشفاء.

واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء فجر اليوم، بذريعة وجود أسلحة وبنى تحتية للمقاومة الفلسطينية واحتجاز الأسرى داخل المستشفى وقام بتفجير بوابات المستشفى، كما احتجزت قوات الاحتلال عدد من النازحين المتواجدين داخل المستشفى وجردوهم من ملابسهم وأعصبوا أعينهم ونقلوهم إلى جهات غير معروفة، حسبما ذكر مشرف الطوارئ في مجمع الشفاء الطبي في وقت متأخر اليوم.

جيش الاحتلال الإسرائيلي أسرى داخل مستشفى الشفاء قطاع غزة طوفان الأقصى

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