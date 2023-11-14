واشنطن ولندن تطالبان إسرائيل بتجنب المدنيين والمستشفيات

واشنطن - (بي بي سي)

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، مع عدد من الدول الأخرى، عن دعمها الكامل لإسرائيل عقب الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر. وبقيت هذه المواقف ثابتة بعد أن بدأ الجيش الإسرائيلي بشن هجماته على قطاع غزة.

لكن خلال الأيام القليلة الماضية بدأت الدول الداعمة لإسرائيل بدعوتها لضبط النفس.

ودعا الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إسرائيل لتوفير حماية أكبر للمستشفيات والمدنيين.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض الإثنين إنه يأمل في تقليل العمليات العدائية حول مستشفى الشفاء، مشدداً على ضرورة توفير حماية للمستشفى الأكبر في مدينة غزة.

وفي الليلة الماضية أيضاً تحدث سوناك الليلة عن "المعاناة الشديدة" للفلسطينيين في غزة. وقال إن الكثير من المدنيين يقتلون، داعياً لوقف مؤقت للقتال.

لكن لم تدع واشنطن أو لندن إلى وقف شامل لإطلاق النار، رغم ضغوط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتدعي الحكومة الإسرائيلية أن حماس هي من خلقت أزمة في مستشفى الشفاء، باستخدامها لأنفاق موجودة أسفله كقاعدة. إلا أن حماس نفت بشدة هذه الادعاءات.