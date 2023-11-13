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BBC

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى هدنات في غزة وإيصال الوقود بشكل عاجل للقطاع

01:41 م الإثنين 13 نوفمبر 2023

الاتحاد الأوروبي

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غزة - (ا ف ب)

دعا المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز ليناركيتش إلى هدنات "ذات مغزى" في غزة وإيصال الوقود بشكل عاجل إلى القطاع لضمان المحافظة على عمل المستشفيات.

وقال ليناركيتش خلال اجتماع لوزراء خارجية التكتل في بروكسل "هناك حاجة ملحة لتحديد الهدنات الإنسانية واحترامها".

وأضاف "يتعيّن إدخال الوقود. كما ترون، فإن أكثر من نصف المستشفيات في قطاع غزة توقف عن العمل، لأسباب أهمها نفص الوقود وهناك حاجة ملحة للوقود".

هذا المحتوى من

AFP
الاتحاد الأوروبي هدنات في غزة يانيز ليناركيتش

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