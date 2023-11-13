الاتحاد الأوروبي يدعو إلى هدنات في غزة وإيصال الوقود بشكل عاجل للقطاع

غزة - (ا ف ب)

دعا المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز ليناركيتش إلى هدنات "ذات مغزى" في غزة وإيصال الوقود بشكل عاجل إلى القطاع لضمان المحافظة على عمل المستشفيات.

وقال ليناركيتش خلال اجتماع لوزراء خارجية التكتل في بروكسل "هناك حاجة ملحة لتحديد الهدنات الإنسانية واحترامها".

وأضاف "يتعيّن إدخال الوقود. كما ترون، فإن أكثر من نصف المستشفيات في قطاع غزة توقف عن العمل، لأسباب أهمها نفص الوقود وهناك حاجة ملحة للوقود".