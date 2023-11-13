قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدات في جنوب لبنان

بيروت - (د ب أ)

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الإثنين، بتعرض أطراف عدة بلدات لقصف مدفعي إسرائيلي.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم، أن "أطراف بلدات طيرحرفا وشيحين وام التوت تعرضت لقصف مدفعي معادٍ"، مشيرة إلى تسجيل إطلاق صاروخ موجه من داخل الأراضي اللبنانية.

ولفتت إلى أن "العدو الصهيوني أطلق ليلًا عددًا من قذائف المدفعية المباشرة على محيط بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط" ، موضحة أن "ليل المناطق الجنوبية وعلى طول الحدود مع فلسطين المحتلة كان متوترا بفعل التحليق المستمر للطيران الاستطلاعي وعلى علو منخفض مركزا بتحليقه فوق مجرى نهر الليطاني واستمر حتى ساعات الصباح الأولى".

وقالت إن "القنابل المضيئة المعادية لم تغب عن سماء القطاعين الغربي والأوسط ، كاشفة أن "معظم سكان القرى المتاخمة الحدودية قد انتقلوا إلى مناطق أكثر أمانا مع العلم أن الخدمات التي تقدم للنازحين في مراكز مدينة صور لا تفي بأقل مظاهر العيش ومستلزماته".