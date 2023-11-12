الصحة العالمية تفقد الاتصال مع العاملين في مستشفى الشفاء

غزة - (بي بي سي)

قالت منظمة الصحة العالمية يوم السبت، إنها فقدت الاتصال مع جهات الاتصال التابعة لها في مستشفى الشفاء شمالي غزة.

وأعربت المنظمة عن "مخاوفها البالغة" على سلامة جميع المحاصرين هناك بسبب القتال، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن العمليات في مجمع مستشفيات الشفاء، وهو الأكبر في القطاع الفلسطيني، توقفت يوم السبت بعد نفاد الوقود.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن لديها "مخاوف بالغة بشأن سلامة العاملين في مجال الصحة ومئات المرضى والجرحى، بما في ذلك الأطفال الذين يحتاجون إلى أجهزة دعم الحياة، والنازحين الذين لا يزالون داخل المستشفى".

وكررت المنظمة دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.